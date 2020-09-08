Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, предложила ввести санкции против руководства страны, пишет РИА «Новости».

«Нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, которые являются нарушением международных норм и прав человека», — сказала Тихановская.

Политик подчеркнула, что «моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи». Она призвала немедленно освободить всех политзаключенных и обратилась к Европе, чтобы оказать международное давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались забастовки и несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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