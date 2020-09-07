В ЕС отреагировали на исчезновение белорусской оппозиционерки Колесниковой

Еврокомиссия пытается установить факты по данным о пропаже трех политических активистов в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

По его словам, ЕК в курсе пропажи члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и других белорусских политических активистов.

«Мы пытаемся установить факты», — добавил Стано.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, назвал недопустимыми «произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам» в Белоруссии.

Ранее пресс-служба Координационного совета сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. В МВД Белоруссии, в свою очередь, заявили, что не располагают информацией о задержании этих людей.

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