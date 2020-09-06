Демократы США допускают поражение на выборах из-за «вмешательства» России

Кандидат демократов на пост вице-президента США Камала Харрис допустила, что она и кандидат в президенты Джо Байден могут проиграть выборы из-за «вмешательства» России. Об этом она заявила в интервью CNN.

Харрис уверена, что иностранные государства будут вмешиваться в предстоящие американские выборы.

«Россия будет в первых рядах», – считает кандидат в вице-президенты.

При этом, по ее словам, внешнее влияние на выборы «теоретически» может привести к поражению демократов.

Ранее кандидат в президенты США от демократов Джо Байден также заявлял об опасности «российского вмешательства» в выборы.

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