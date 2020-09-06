Глава МИД Украины: цивилизацию в Россию принесли украинцы

Цивилизацию на «значительную часть» российской территории принесли украинцы, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

«Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина <...> И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне», – заявил Кулеба.

По мнению министра, украинцы приезжали на территорию России, «строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику».

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