Польша приняла более 100 опасающихся за себя белорусов

Польша приняла свыше 100 белорусов, которые опасаются за свою жизнь и здоровье. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу канцелярии премьер-министра Польши Михаила Дворчика.

Он подчеркнул, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился принимать в упрощенном порядке людей, которых преследуют в Белоруссии за политическую деятельность.

«Таких людей уже более 100, которые опасаются за свою жизнь и здоровье», — сказал Дворчик.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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