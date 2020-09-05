Трамп заявил, что у него нет данных о причастности РФ к инциденту с Навальным

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не располагает данными о причастности РФ к возможному отравлению Алексея Навального, сообщает РИА «Новости».

«У нас пока нет никаких доказательств, но я изучу», — заявил Трамп.

Он добавил, что у него также нет оснований не доверять выводам германских специалистов, которые ранее заявили, что блогер был отравлен. Тем не менее американские власти намерены изучить эти данные самостоятельно.

Трамп также в очередной раз отметил, что «никто не был по отношению к России» более жестким, чем он.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Позже власти ФРГ заявили, что блогер был отравлен химическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

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