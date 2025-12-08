На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России отмечен рост числа страховых случаев с самолетами на земле

Страховщики отметили рост инцидентов с самолетами на земле год к году
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В России отмечен рост числа страховых случаев с повреждениями самолетов на земле, которые зафиксированы во время ремонтов и наземного обслуживания в аэропортах. Об этом заявили газете «Коммерсантъ» в «АльфаСтраховании».

Беспокойство страховщиков вызывает то, что эпизоды повторяются. Это в первую очередь повреждения, которые происходят во время загрузки багажа, незакрытые капоты двигателей и их повреждения при транспортировке, столкновения с буксировщиками и трапами. В отрасли это связывают со снижением компетенции персонала, количества квалифицированных кадров, а также с устаревшим оборудованием.

По словам страховой компании, за десять месяцев 2025 года было зафиксировано семь случаев, которые связаны с повреждением самолетов во время технического обслуживания. Отмечается, что это на один больше, чем за весь 2024 год и на четыре больше, чем за 2023 год.

Во время буксировки в 2025 году было повреждено четыре судна, против семи в прошлом году и четырех случаев в 2023 году.

В компании отметили, что по сравнению с 2021 годом стоимость ремонта выросла в три раза на фоне санкционных ограничений.

24 сентября в Шереметьево при рулении задели друг друга два пассажирских самолета — российский Superjet 100, направлявшийся в Санкт-Петербург, и китайский Airbus A330, прилетевший из Пекина. По данным Росавиации, в результате инцидента никто не пострадал. Сразу после касания движение на участке рулежной дорожки было временно ограничено.

Ранее в Нью-Йорке столкнулись два самолета из-за погодных условий и задержек.

