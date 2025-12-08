На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родственница пресс-секретаря Белого дома вышла на связь после сообщений о задержании

WP: родственница пресс-секретаря Белого дома Левитт прокомментировала задержание
close
Stephen Hird/Reuters

33-летняя Бруна Кэролайн Феррейра, являющаяся уроженкой Бразилии и матерью племянника пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, прокомментировала сообщения о ее задержании иммиграционной и таможенной полицией США. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Женщина рассказала, что находилась в центре заключения в Луизиане. В это время она пыталась поддерживать дружеские отношения с семьей официального представителя администрации США, поскольку у нее есть общий ребенок с братом Левитт.

По словам Феррейры, она выбрала Левитт крестной матерью своего ребенка, а весной одобрила поездку сына на пасхальную охоту за яйцами в Белый дом. Кроме того, она добавила, что «свернула горы», чтобы посетить свадьбу своей родственницы.

Феррейра сказала, что Белый дом «выставляет ее преступницей» в то время, как она в оранжевой тюремной форме ожидает возможной депортации.

«Зачем они (Белый дом. — «Газета.Ru») создают такую ​​историю, я не могу себе представить», — отметила женщина.

3 декабря представитель Белого дома Эбигейл Джексон в саркастической манере ответила американской певице Сабрине Карпентер, раскритиковавшей власти за использование ее песни в ролике о задержаниях нелегальных мигрантов. Карпентер назвала отвратительным опубликованный Белым домом видеоролик, в котором ее песня Juno использовалась для озвучивания ареста нелегальных мигрантов. В ответ Джексон процитировала строчку из другой композиции артистки.

Ранее газета New York Post писала, что женщине грозит депортация из США на родину за неоплаченные счета в ресторанах.

