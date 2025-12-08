На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МО РФ назвали количество сбитых за ночь украинских дронов

МО РФ: за минувшую ночь силы ПВО сбили 67 дронов ВСУ над российскими регионами
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 67 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 24 летательных аппарата. 12 беспилотников уничтожены над Саратовской областью, 11 — над Ростовской. Девять дронов ликвидированы над Волгоградской областью, по два БПЛА — над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом и еще по одному — над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в поселке Борисовка Белгородской области дрон ВСУ ударил по территории коммерческого объекта и ранил местного жителя.

По его словам, мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали помощь. После этого пострадавшего направили в городскую больницу №2 Белгорода. Гладков уточнил, что взрыв повредил навес здания и автомобиль.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.

