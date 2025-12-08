В трех российских аэропортах сняты ограничения на полеты

В аэропортах Пскова, Калуги и Тамбова сняты ограничения на прием самолетов

В аэропортах Пскова, Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, соответствующая мера была принята с целью обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В обоих аэропортах ограничения вводились в ночь на 8 декабря.

До этого ограничения на полеты сняли в московском аэропорту Внуково и аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда.

7 декабря ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропортах Волгограда, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Магаса, Орска и Оренбурга.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ назвали количество сбитых за ночь украинских дронов.