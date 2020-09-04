Тихановская: протесты никогда не закончатся
Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протестные акции в Белоруссии не прекратятся. Об этом она сообщила NHK.
По словам Тихановской, люди, выходившие на протестные акции в Белоруссии, являются «силой», которая оказывает давление на действующего президента Александра Лукашенко.
Она добавила, что протесты «никогда не закончатся».
Кроме того, Тихановская выразила обеспокоенность из-за связей Лукашенко с Россией. Она опасается, что РФ может вмешаться в дела республики.
Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская призвала власти Белоруссии освободить членов Координационного совета оппозиции.
14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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