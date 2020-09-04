Тихановская: протесты никогда не закончатся

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протестные акции в Белоруссии не прекратятся. Об этом она сообщила NHK.

По словам Тихановской, люди, выходившие на протестные акции в Белоруссии, являются «силой», которая оказывает давление на действующего президента Александра Лукашенко.

Она добавила, что протесты «никогда не закончатся».

Кроме того, Тихановская выразила обеспокоенность из-за связей Лукашенко с Россией. Она опасается, что РФ может вмешаться в дела республики.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская призвала власти Белоруссии освободить членов Координационного совета оппозиции.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко и Мишустина

— Мезенцев: на встрече Мишустина и Лукашенко не обсуждался вопрос единой валюты

— КС Белоруссии призвал власти освободить задержанных членов совета