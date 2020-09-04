В США подготовили доклад о вмешательстве РФ в выборы по почте

Министерство внутренней безопасности США считает, что РФ стремится подорвать доверие американцев к голосованию по почте. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на доклад министерства.

«По нашим оценкам, Россия, вероятно, продолжит усиливать критику голосования по почте», — говорится в сообщении.

Авторы доклада считают, что Россия в марте усилила попытки повлиять на голосование по почте, а российские государственные СМИ и социальные сети вовлечены в это.

Также они считают, что РФ будет «продвигать обвинения в коррупции, сбоях системы и иностранном злонамеренном вмешательстве, чтобы посеять недоверие к демократическим институтам и результатам выборов».

Президент США Дональд Трамп ранее критиковал выборы по почте. Он призывал граждан отдать свои голоса на президентских выборах по почте, а после попробовать сделать это повторно на избирательных участках.

Глава Белого дома добавил, что это позволит американцам удостовериться, что их голос был засчитан, так как им не дадут проголосовать второй раз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Давно пора»: демократы призвали Белый дом к санкциям против России

— Американские демократы потребовали немедленных антироссийских санкций

— Посты Трампа в Twitter пометили как нарушающие правила соцсети