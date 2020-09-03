Иранский МИД осудил перевыпуск карикатур на Мухаммеда в Charlie Hebdo

Тегеран осудил повторный выпуск карикатур на исламского пророка Мухаммеда во французской газете Charlie Hebdo, приуроченный к памяти погибших в теракте 2015 года, сообщает РИА «Новости».

«Любое неуважение к святому пророку ислама и другим божественным пророкам неприемлемо», — говорится в сообщении пресс-службы иранского МИД.

Французская еженедельная газета приняла решение повторно опубликовать карикатуры на Муххамеда накануне начала процесса по делу о нападении. Публикация сопровождалась словами карикатуриста Лорана Суриссо: «Мы никогда не сдадимся и не подчинимся чужой воле».

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Они убили 12 человек, в том числе 8 журналистов и художников.

После теракта более миллиона французов вышли на марш против терроризма и цензуры в прессе с табличками «Я — Шарли».

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