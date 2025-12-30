Зеленский определился с заменой Ермаку

Зеленский заявил, что определился с главой офиса президента на место Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатом на должность главы офиса президента, на смену Андрею Ермаку, который оказался замешан в коррупционном скандале. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Я определился [с главой офиса президента Украины]. Информация будет немного позже. Что касается руководителей ОВА - изменения будут в начале года, сразу в начале года», — сказал Зеленский.

28 ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

