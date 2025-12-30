Беспилотники ВСУ попытались атаковать Запорожскую область

Балицкий: системы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Акимовкой и Мелитополем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на гражданскую инфраструктуру в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«ПВО работает, сбиты БПЛА ударного типа над Акимовкой, Мелитополем. Прошу жителей области сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что в южной части Мелитополя произошли пять взрывов.

До этого губернатор Запорожской области сообщил, что в регионе произошло частичное отключение электроэнергии. Балицкий попросил жителей населенных пунктов, где отсутствует свет, проявить терпение. По его словам, оперативные бригады уже работают над возобновлением электроснабжения.

13 декабря несколько сел в Запорожской области оказались обесточены в результате атаки со стороны ВСУ. По словам Балицкого, без света временно остались населенные пункты в трех округах.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи в Запорожской области.