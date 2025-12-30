Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Зеленский раскрыл детали гарантий безопасности для Украины

Зеленский: гарантии безопасности предусматривают мониторинговую миссию и реакцию
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников на Западе в случае нарушения соглашения. Об этом пишет «РБК-Украина».

Зеленский сообщил, что гарантии безопасности идут поэтапно, и главное для Украины, чтобы одновременно с прекращением огня была организована мониторинговая миссия.

«Миссия мониторинга будет под руководством наших партнеров, которым мы доверяем и которые технически могут это сделать — у них есть спутник, вся дроновая инфраструктура для этого», — сказал он.

По словам украинского лидера, вторая часть гарантий безопасности — это пункты о том, как союзники Украины будут реагировать в случае нарушения прекращения огня.

До этого Зеленский анонсировал встречу советников по нацбезопасности в формате «коалиции желающих» в Киеве 3 января. Он добавил, что на 6 января запланирована встреча на уровне лидеров, она должна состояться во Франции.

Ранее премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538213_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+