Зеленский раскрыл детали гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников на Западе в случае нарушения соглашения. Об этом пишет «РБК-Украина».

Зеленский сообщил, что гарантии безопасности идут поэтапно, и главное для Украины, чтобы одновременно с прекращением огня была организована мониторинговая миссия.

«Миссия мониторинга будет под руководством наших партнеров, которым мы доверяем и которые технически могут это сделать — у них есть спутник, вся дроновая инфраструктура для этого», — сказал он.

По словам украинского лидера, вторая часть гарантий безопасности — это пункты о том, как союзники Украины будут реагировать в случае нарушения прекращения огня.

До этого Зеленский анонсировал встречу советников по нацбезопасности в формате «коалиции желающих» в Киеве 3 января. Он добавил, что на 6 января запланирована встреча на уровне лидеров, она должна состояться во Франции.

Ранее премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину.