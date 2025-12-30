Размер шрифта
Звезда «Один дома» объяснил фанатам, когда к нему нельзя подходить

Актер Калкин запретил подходить к себе за обедом и по пути в туалет
Hubert Boesl/Global Look Press

Звезда популярного рождественского фильма «Один дома» Маколей Калкин объяснил фанатам, в какие моменты к нему нельзя подходить. О своде правил артиста написало издание New York Post.

«Не подходите ко мне, когда я обедаю. Мне это не нравится. Не подходите ко мне, когда я с детьми», — объясняет Калкин в одном из подкастов.

45-летний артист в принципе попросил держаться от него подальше, когда он с семьей — женой Брендой Сонг и детьми, 3-летним Карсоном и 4-летней Дакотой.

Кроме того, артист попросил не идти за ним в туалет.

По словам Калкина, эти границы пришлось установить после того, как он столкнулся с поклонниками вне публичных мероприятий и обнаружил, что это взаимодействие необходимо регулировать самостоятельно.

Фильм «Один дома» Криса Коламбуса вышел в 1990 году и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самая кассовая комедия всех времен. Калкин сыграл главного героя — мальчика по имени Кевин Маккаллистер, который в предпраздничной суете остался один дома.

В середине декабря сообщалось, что культовый особняк из «Один дома» вернется к своему экранному облику.

Ранее назвали самый популярный у зумеров новогодний фильм.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538495_rnd_8",
    "video_id": "record::be903c4d-073f-4eb5-a8a1-4bd28da39350"
}
