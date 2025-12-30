Карапетяна переведут под домашний арест, заявил адвокат

Самвел Карапетян, владелец «Ташир Групп», будет переведен из-под стражи в Армении под домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Недавно наша команда подала очередное ходатайство. <…> Суд принял решение удовлетворить его частично, снова применив к Самвелу Карапетяну строгую меру пресечения в виде домашнего ареста и залога», – сообщил Вардеванян.

Напомним, Карапетян находится под стражей с 18 июня. Его арестовали и обвинили в поддержке Армянской апостольской церкви после критики в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен отрицает свою вину, считая действующее руководство страны некомпетентным.

По мнению защиты, преследование Карапетяна носит политический характер и связано с его поддержкой ААЦ. Роберт Амстердам, другой адвокат бизнесмена, намерен поднять вопрос о политических заключенных в Армении на международном уровне, обратившись в Европейский суд по правам человека и другие соответствующие организации.

Карапетян известен своими значительными инвестициями в развитие Армении. Фонд «Ташир», принадлежащий бизнесмену, занимается благотворительной деятельностью, направленной на сохранение исторического наследия, восстановление церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, фонд финансирует массовый и юношеский спорт, поддерживает культуру и искусство, реализует социальные программы, оказывает помощь нуждающимся, включая малоимущие семьи и инвалидов, строит и ремонтирует учебные заведения и реализует образовательные инициативы.

