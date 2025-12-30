Размер шрифта
В МИД рассказали о возможных мерах против стран Прибалтики

МИД: Москва оставляется за собой право на ответные меры Латвии, Литвы и Эстонии
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва оставляет за собой право принять ответные меры в отношении Латвии, Литвы и Эстонии в связи с введением регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в этих странах. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве рассказали, что 30 декабря на Смоленскую площадь были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Им был заявлен решительный протест в связи с введением правительствами этих государств регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине.

В МИД добавили, что дипломатам трех государств было заявлено, что Москва «оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер».

27 декабря временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что масштаб военных приготовлений Латвии у границы с Россией нарастает. По его словам, Латвия совместно с партнерами по НАТО, включая Литву, Эстонию, Польшу, готовится к созданию «единой интегрированной системы укреплений» на границах с РФ и Белоруссией — так называемой Балтийской оборонительной линии.

Ранее сообщалось, что власти Латвии хотят разобрать железную дорогу на границе с Россией.

