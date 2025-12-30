Названо главное полезное свойство куриного бульона при простуде

Куриный бульон сам по себе не лечит простуду, но может улучшить самочувствие благодаря восстановлению водно-электролитного баланса. Об этом сообщила британский терапевт Сабина Доннай. Она рассказала о пользе супа в разговоре с Daily Mail.

Врач объяснила, что во время болезни организм теряет воду и соли через пот, слюну и носовые выделения. В этом случае важно поддерживать водно-электролитный баланс — соотношение жидкости и растворенных в ней минеральных веществ, таких как натрий, калий, кальций и магний.

Этот баланс обеспечивает нормальную работу мышц, нервов и поддержание давления крови. Куриный бульон восполняет не только воду, но и часть этих электролитов, помогая организму поддерживать стабильную работу систем даже при простуде и гриппе.

«Если добавить в бульон зелень, сельдерей, морковь и чеснок, суп станет источником белка, витаминов и полезных аминокислот. Например, цистеин работает примерно так же, как вещество, используемое в медицине для разжижения слизи и поддержания иммунитета. Глицин обладает противовоспалительным эффектом», — отмечает врач.

Эксперт добавила, что теплый бульон может облегчить боль в горле и снять заложенность носа. Также он легко усваивается, не перегружая пищеварение.

