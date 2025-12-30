В Госдуме напомнили, как вернуть деньги за подаренную технику, которая не работает

Если подаренный на Новый год смартфон или другая техника не работают, вернуть их можно в течение 15 дней с момента покупки. Об этом «Газете.Ru» напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, отметив, что при обнаружении недостатков владельцу нужно действовать быстро.

«Для товаров с недостатками, к которым относится и неработающая техника, закон предусматривает несколько вариантов действий: можно потребовать возврата уплаченных денег, замены на аналогичный товар, замены на другую модель с перерасчетом цены, уменьшения покупной цены или бесплатного ремонта. Важно помнить, что отсутствие чека не является основанием для отказа в приеме товара, факт покупки можно подтвердить иными способами. Потребитель имеет право потребовать возврата денег или замены такого товара в течение первых 15 дней с момента его покупки. Если этот срок упущен, то вернуть деньги можно будет только в строго определенных случаях, например, если был обнаружен существенный недостаток, если товар невозможно использовать в течение 30 дней в году из-за постоянных поломок или если продавец нарушил сроки гарантийного ремонта. Существенный недостаток — это неустранимая неисправность или та, ремонт которой обойдется слишком дорого и требует много времени. Поэтому, обнаружив проблему, не стоит ждать, нужно сразу действовать», — сказал он.

Панеш уточнил, что владелец должен предоставить продавцу письменную претензию, сам товар и подтверждающие покупку документы. По словам депутата, вернуть деньги при возврате обязаны в течение трех дней.

«В претензии нужно четко указать, когда и какой товар был приобретен, описать обнаруженный недостаток и сформулировать свое требование — например, возврат денег или обмен. Один экземпляр претензии вручается продавцу, на втором нужно попросить поставить отметку о приеме с датой и подписью. Если продавец отказывается принимать претензию, ее можно направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Далее продавец обязан принять товар и, при необходимости, провести проверку качества, на которой потребитель имеет право присутствовать. Если причина поломки вызывает споры, проводится экспертиза за счет продавца. Если экспертиза установит, что недостаток возник по вине потребителя, например, из-за неправильного использования, то расходы за экспертизу и транспортировку товара могут возложить на него. В случае удовлетворения требований продавец обязан вернуть деньги в течение трех дней с момента возврата товара, если речь идет об обычном возврате, или в сроки, установленные для замены и ремонта. Если же продавец отказывается выполнять законные требования, потребитель вправе обратиться в суд. При обращении в суд можно также требовать компенсацию морального вреда и взыскать с продавца штраф», — пояснил он.

Панеш подчеркнул, что гаджеты надлежащего качества, которые просто не понравились, вернуть или обменять скорее всего не получится.

«Вернуть или обменять их можно в течение четырнадцати дней, но только если они не входят в специальный перечень невозвратных товаров. В этот перечень как раз и входят технически сложные товары бытового назначения, такие как телевизоры, компьютеры, фотоаппараты, смартфоны и другая бытовая техника. Это означает, что если гаджет полностью исправен, но не подошел, например, по цвету, вернуть его по закону о защите прав потребителей не получится. В этой ситуации можно рассмотреть другие варианты: вежливо поговорить с дарителем, чтобы узнать о возможности обмена в магазине по его договоренности с продавцом, либо передарить, обменять или продать вещь», — закончил депутат.

Ранее юрист объяснил, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат.