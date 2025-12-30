В Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Энергетики уточняют причины отключения. Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады работают», — написал глава региона.

13 декабря несколько сел в Запорожской области оказались обесточены в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Балицкого, без света временно остались населенные пункты в трех округах.

7 декабря губернатор Запорожской области сообщил, что несколько муниципалитетов региона остались без света из-за неблагоприятных погодных условий. Отключения затронули потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи в Запорожской области.