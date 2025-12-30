Размер шрифта
СМИ: лидеры Европы созвонились после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Bloomberg: лидеры ЕС провели телефонные переговоры о ситуации на Украине
Европейские лидеры провели звонок для обсуждения ситуации по Украине после заявлений из Москвы о пересмотре позиций на переговорах из-за атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что в разговоре участвовали федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Издание утверждает, что стороны продолжат консультации по вопросу предоставления гарантий безопасности Киеву.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Глава российского МИД добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц обратился с требованием к России.

