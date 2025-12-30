Размер шрифта
Новости политики

Зеленский заболел

Зеленский заболел после визита в США
Francesco Fotia/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Новости.LIVE».

Издание опубликовало аудиозапись общения президента республики с журналистами. Отвечая на один из вопросов, Зеленский откашлялся.

«Извините, немного простыл», — заявил он.

29 декабря президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования конфликта, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. При этом он отметил, что переговоры были «отличными» и заявил, что стороны «приблизились к соглашению как никогда». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным.

