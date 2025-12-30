Размер шрифта
Суд оштрафовал россиянина за публикацию в соцсетях «Гимна обреченных»

Петербуржца оштрафовали за пост трехгодичной давности в социальных сетях
Жителя Санкт-Петербурга наказали за пост с музыкой, опубликованный в 2022 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года петербуржец Дмитрий Битков выложил на своей странице во «ВКонтакте» трек группы «Ногу свело!» под названием «Гимн обреченных (Гойда, Орки!)». Спустя три года действия мужчины расценили как публичную дискредитацию армии.

«Указанное поведение распространителя информации провоцирует формирование недоверия и негативного отношения к военнослужащим, характеру, целям и задачам их деятельности за пределами территории РФ», — говорится в сообщении.

Выборгский районный суд признал Биткова виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовал на 45 тыс. рублей. О реакции осужденного на приговор не сообщается.

Ранее в России предложили ввести штрафы за дискредитацию традиционных ценностей в кино. 

