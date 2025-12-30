В США назвали «безрассудным поступком» атаку на резиденцию Путина

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина выглядит как «безрассудный поступок» на фоне переговоров. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.
Он сказал, что знает о сообщениях, поступающих из России об атаке дронов на государственную резиденцию президента РФ.
«Мне кажется несколько неделикатным находиться так близко к заключению мирного соглашения, когда Украина действительно хочет достичь мирного соглашения, а затем совершать что-то, что может восприниматься как безрассудное или непродуктивное», – подчеркнул постпред США.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о попытке ночной атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области.
Позднее Минобороны РФ подтвердило, что силы ПВО перехватили 91 дрон, которые направлялись в сторону резиденции.
По мнению политолога Евгения Минченко, эти беспилотники могли быть запущены из Финляндии или Прибалтики.
Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.