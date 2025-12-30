В США назвали «безрассудным поступком» атаку на резиденцию Путина

Постпред США Уитакер заявил о безрассудном шаге Киева на фоне заявлений о мире

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина выглядит как «безрассудный поступок» на фоне переговоров. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

Он сказал, что знает о сообщениях, поступающих из России об атаке дронов на государственную резиденцию президента РФ.

«Мне кажется несколько неделикатным находиться так близко к заключению мирного соглашения, когда Украина действительно хочет достичь мирного соглашения, а затем совершать что-то, что может восприниматься как безрассудное или непродуктивное», – подчеркнул постпред США.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о попытке ночной атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Позднее Минобороны РФ подтвердило, что силы ПВО перехватили 91 дрон, которые направлялись в сторону резиденции.

По мнению политолога Евгения Минченко, эти беспилотники могли быть запущены из Финляндии или Прибалтики.

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.