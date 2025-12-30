Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Пленный рассказал об отношении британских инструкторов к солдатам ВСУ

Пленный Момот: британские инструкторы заявили, что тренировки ВСУ бесполезны
Kin Cheung/AP

Британские инструкторы, проводившие обучение для украинских солдат в Великобритании, признавали бесполезность этих тренировок для реальных боевых действий против российских войск. Об этом ТАСС рассказал украинский военнослужащий Сергей Момот, попавший в плен.

«Но то, что мы учили в Британии, все совпадает с нашим. Та же медицина, тот же MARCH (протокол по оказанию первой медицинской помощи — «Газета.Ru»), тактика, все совпадает с нашим. Единственное, что они нам говорили: «Ребята, мы вас учим по книжке. В том, что сейчас происходит в украинской войне, оно может вам не понадобиться», — рассказал он.

Момот также упомянул о подготовке в Германии, где немецкие инструкторы проявляли халатность, систематически задерживаясь на встречи с мобилизованными украинцами.

До этого профессор военной истории Александр Хилл критиковал организованные Великобританией и другими европейскими странами программы подготовки, отмечая их неспособность подготовить украинских солдат к реалиям боевых действий и негативное влияние этого провала на репутацию британской армии.

Ранее пленный сообщил, что иностранные инструкторы пренебрежительно отзывались о бойцах ВСУ

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538321_rnd_2",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+