«Придется отрабатывать»: в Госдуме объяснили суть указа Путина о спецсборах для резервистов

Депутат Журавлев: спецсборы россиян нужны для боевого армейского резерва
Специальные сборы россиян, указ о которых подписал президент Владимир Путин, предназначены для создания боевого армейского резерва. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Речь идет о боевом армейском резерве. Люди, состоящие там, подписывают контракт с вооруженными силами и даже получают за это денежное довольствие. Странно было бы не пользоваться этим ресурсом в условиях, когда страна ведет специальную военную операцию. Численность его, между прочим, порядка двух миллионов человек. И сейчас им придется отрабатывать свои обязательства перед государством. У каждого в документах указаны и срок таких сборов, и порядок взаимодействия с работодателем. В указе говорится лишь, что их будут использовать для охраны объектов критической инфраструктуры», — пояснил Журавлев.

30 декабря президент России Владимир Путин постановил направить в 2026 году на специальные сборы россиян, пребывающих в мобилизационном резерве Вооруженных сил (ВС) России. Согласно документу, это необходимо для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Путин поручил Минобороны утвердить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов.

Ранее Путин напрямую из Кремля обратился к военнослужащим на поле боя.

