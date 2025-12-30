Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Италии произошла авария на канатной дороге

Сто человек эвакуированы из-за аварии на канатной дороге в Италии
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

12 человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате аварии на канатной дороге в итальянских Альпах, сто пассажиров оказались заблокированы и были эвакуированы на вертолетах. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что инцидент произошел на высокогорной станции Монте-Моро в провинции Вербано-Кузио-Оссоло (регион Пьемонт).

В пожарной службе Италии рассказали, что в результате инцидента пострадал оператор, а также двое из 15 пассажиров в кабине. Для эвакуации людей были задействованы два вертолета Drago.

По словам руководителя местной транспортной компании Филиппо Безоцци, канатная дорога недостаточно сбросила скорость при въезде на станцию, поэтому кабина врезалась в защитные ограждения.

Советник по гражданской защите региона Пьемонт Марко Габузи заявил, что региональная система защиты находилась в тесной координации с пожарной службой, альпийской спасательной службой, правоохранительными органами и медицинским персоналом с первых минут после аварии.

26 декабря на горе Захар Беркут во Львовской области остановился подъемник, на котором находятся 80 человек.

Ранее суд в Нальчике приостановил работу канатной дороги после аварии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538369_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+