В Италии произошла авария на канатной дороге

Сто человек эвакуированы из-за аварии на канатной дороге в Италии

12 человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате аварии на канатной дороге в итальянских Альпах, сто пассажиров оказались заблокированы и были эвакуированы на вертолетах. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что инцидент произошел на высокогорной станции Монте-Моро в провинции Вербано-Кузио-Оссоло (регион Пьемонт).

В пожарной службе Италии рассказали, что в результате инцидента пострадал оператор, а также двое из 15 пассажиров в кабине. Для эвакуации людей были задействованы два вертолета Drago.

По словам руководителя местной транспортной компании Филиппо Безоцци, канатная дорога недостаточно сбросила скорость при въезде на станцию, поэтому кабина врезалась в защитные ограждения.

Советник по гражданской защите региона Пьемонт Марко Габузи заявил, что региональная система защиты находилась в тесной координации с пожарной службой, альпийской спасательной службой, правоохранительными органами и медицинским персоналом с первых минут после аварии.

26 декабря на горе Захар Беркут во Львовской области остановился подъемник, на котором находятся 80 человек.

Ранее суд в Нальчике приостановил работу канатной дороги после аварии.