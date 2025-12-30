«Мы не варвары». Как изменится тактика России после атаки на резиденцию Путина

29 декабря ВСУ атаковали беспилотниками резиденцию Владимира Путина. В Кремле назвали действия Киева терактом, который направлен на срыв переговорного процесса. Москва сообщила о произошедшем США, и Дональд Трамп пообещал, что произошедшее повлияет на подходы Вашингтона в работе с Владимиром Зеленским. Как изменится переговорная тактика России после этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

Попытка Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является террористическим актом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подобные действия направлены на срыв процесса мирного урегулирования. Как полагают в Кремле, удар был направлен не только против Путина, но и против президента США Дональда Трампа , который выступает посредником на переговорах.

Песков также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается отрицать причастность к атаке на резиденцию.

«Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, дескать, этого не было. Но это совершенно безумное, безумное утверждение», — сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва не видит необходимости в предоставлении отдельных улик для доказательства произошедшего, ведь атака носила массовый характер .

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что в текущих условиях и с учетом произошедшей атаки невозможно публично обсуждать местонахождение главы государства. «Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению», — подчеркнул Песков.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками новгородскую резиденцию Путина.

«Киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента России», — сообщил глава МИД.

Лавров отметил, что атака не случайно была совершена на фоне переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Россия не выйдет из мирного процесса, однако, «учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма», переговорная позиция будет пересмотрена , предупредил министр.

Спустя менее чем через час после заявления Лаврова между Трампом и Путиным состоялся очередной телефонный разговор.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, «президент США был шокирован, и сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия со стороны Киева». Ушаков подтвердил, что Москва будет пересматривать свою переговорную позицию, а американская сторона изменит подходы в контексте работы с Зеленским.

Выступая перед журналистами во Флориде, сам Дональд Трамп заявил, что он «очень зол», и отметил, что «сейчас не время для подобных действий».

В свою очередь украинская сторона назвала сообщение Кремля об ударе по резиденции российского лидера «полной выдумкой, призванной оправдать дополнительные атаки на Украину и отказ России предпринять необходимые шаги для прекращения войны».

Новые трудности

Реакция западных СМИ на атаку была практически единогласной — переговорный процесс вновь затянется.

«Стремление Трампа положить конец конфликту на Украине столкнулось с новыми сложностями», — пишет агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что «настроение сторон» в рамках переговорного процесса заметно изменилось по сравнению с тем, что американская сторона заявляла после контактов с Путиным и Зеленским в минувшее воскресенье, 28 декабря.

Издание Politico отмечает, что «Россия вновь охладила надежды на мирное соглашение с Украиной».

«После воскресной встречи с президентом Украины Трамп выразил оптимизм по поводу приближения к мирному соглашению. Но в понедельник стало ясно, что мало что изменилось, поскольку война — как на поле боя, так и в информационном пространстве — продолжается», — говорится в материале Politico.

В России считают, что основной целью атаки ВСУ на президентскую резиденцию в Новгородской области был срыв переговоров. В частности, об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Очевидно, что ВСУ хотели саботировать переговоры, и подобное уже происходило, когда намечалась встреча Путина и Трампа в Венгрии. Однако действия Киева на этот раз возымели противоположный эффект, потому что фактически развязали руки как России, так и Соединенным Штатам », — сказал политолог.

По его мнению, даже так называемые политические ястребы в США, выступающие за продолжение поддержки Украины, после произошедшего на какое-то время охладят свой пыл.

«Трамп получил возможность говорить, что именно Киев саботирует его инициативы, а российская сторона — подтверждение тому, что Украина затягивает переговорный процесс. Стоит отметить, что американцы уже поддерживали многие предложения Москвы, а после произошедшего их позиция может стать действительно пророссийской», — считает политолог.

Он отметил, что ранее Россия была готова идти на какие-то незначительные уступки Украине, но теперь количество компромиссов будет сокращено.

В Госдуме, наоборот, считают, что случившееся позволит президенту Трампу ускорить переговорные процессы и «надавить на Киев», но перед праздниками это вряд ли возможно.

«Очевидно, что американской стороне хотелось бы ускорить переговорные процессы, но для этого США придется оказать давление на Киев и его европейских партнеров. Однако вряд ли какие-то сверхважные решения будут приниматься в ближайшие праздничные недели», — заявила «Газете.Ru» первая заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

В свою очередь российская позиция будет заключаться в обеспечении максимальной безопасности и спокойствия населения в праздничные недели, добавила депутат.

Какой ответ последует

Министр иностранных дел России не только заявил о предстоящем пересмотре подхода Москвы к переговорам, но и отметил, что Украину ждет российский ответ.

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — уточнил Лавров.

В качестве реакции на атаку Россия может потребовать еще больше снизить численность ВСУ и поставить новые вопросы, связанные с безопасностью российской стороны. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Будет поднят вопрос по количеству ВСУ. Снижение. Безусловно, [Россия может потребовать] прекращения поставок вооружения откуда бы то ни было для Украины. Может быть, ряд других еще требований», — сказал депутат.

По мнению Швыткина, удар по резиденции в очередной раз показал «террористическую сущность» Украины, которая «никоим образом» не настроена на решение конфликта мирным путем.

При этом важно, чтобы ответ России не был «такого же свойства», как удар Киева, отметила Светлана Журова.

«Думаю, что российский ответ на атаку резиденции президента однозначно будет, но в рамках СВО, без применения подобных террористических методов , которые свойственны Киеву», — пояснила она.

О том, что России не стоит отвечать зеркально, говорит и член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он отметил, что Москва неоднократно выражала свою готовность к политико-дипломатическому решению украинского конфликта, но при этом она всегда учитывает реальную ситуацию на поле боя и берет в расчет ход СВО, а также любые акции Киева.

«Если Киев повышает напряженность, осложняет переговорную ситуацию и использует методы, которые явно свидетельствуют о росте агрессивности и невменяемости, то Москва просто обязана на это реагировать. При этом хочется отметить, что Россия никогда не уподоблялась Украине и не использовала террористические методы борьбы, так что ответ будет, но не такой же. Мы не варвары, это они варвары, которые действуют не в открытую, а за нашими спинами», — сказал политик.

Он отметил, что Москва действует методами, которые способны вразумить неприятеля, принудить его пойти на завершение конфликта с полным учетом российских национальных интересов.