Синоптик рассказал о снегопаде в Москве 1 и 2 января

Синоптик Леус: снегопад в Москве прекратится 1 января и возобновится 2 января
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил агентству РИА Новости, что снегопады в Москве прекратятся 1 января, но возобновятся во второй половине дня 2 января.

По словам синоптика, снегопалы ослабеют в ночь на 1 января, а днем существенных осадков не ожидается.

30 декабря департамент транспорта Москвы рекомендовал гостям и жителям столицы пересесть на общественный транспорт из-за локальных ограничений в городе и снижения скоростного режима в связи с погодными условиями.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале рассказал, что в последние дни 2025 года жителей и гостей столицы ожидают умеренные морозы до -5…-10°C и снегопады. Ожидается, что сугробы, высота которых в данный момент составляет в столичном регионе от 8 до 20 см, вырастут к Новому году до 16-18 см. В новогоднюю ночь в Москве прогнозируются мороз до -15°C и снегопад.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.

