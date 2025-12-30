Зона поражения — вся Европа: «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии

В Белоруссии состоялась торжественная церемония постановки на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». Районы его боевого патрулирования уже определены, сообщили в Минобороны, не раскрывая подробностей. По данным Reuters, дислокация в районе Кричева позволяет ракете, по мнению аналитиков, покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а его скорость достигает 10 Махов.

В Белоруссии прошла торжественная церемония постановки на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах», — говорится в сообщении.

Личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования, добавили в МО РФ.

Где размещен «Орешник»?

Ранее заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко 26 декабря в интервью телеканалу «ОНТ» сообщил, что «районы его боевого патрулирования» уже определены, при этом не раскрыв подробностей. Муравейко добавил, что в настоящее время ведется слаживание действий боевых расчетов, привязка координат и другие мероприятия, направленные на сокращение времени запуска ракет.

Агентство Reuters 27 декабря сообщило, что «Орешник», предположительно, размещается на территории бывшей авиабазы в районе города Кричев. По данным американских аналитиков, на которых ссылается агентство, такое размещение позволяет России охватывать ракетным ударом практически всю Европу.

Аналитики, изучавшие спутниковые снимки Planet Labs, отметили активное строительство на объекте в начале августа. В частности, на снимках зафиксирован огражденный военный железнодорожный узел, предназначенный для доставки ракет и техники, а также замаскированная бетонная площадка на конце взлетно-посадочной полосы, которую эксперты расценивают как возможную позицию запуска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» не будет находиться на одном месте, а будет «барражировать по определенным точкам» на территории страны.

Потенциал «Орешника»

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что новой российской ракете для поражения Киева и целей в Европе будет достаточно нескольких минут.

«Представьте, что в критический момент для Союзного государства, одновременно стартуют ракеты по Киеву и европейским городам. Это значит, что через несколько минут центры принятия решений там перестанут существовать», – приводит слова эксперта «Федерал пресс».

В свою очередь издание Military Watch Magazine отмечает, что «Орешник» сможет поражать цели по всей Европе и Атлантике .

«Сочетание дальности и передовых возможностей позволяет поражать цели по всей Европе, а передовое развертывание в Беларуси дает возможность поражать цели западнее и в глубине Атлантического океана», — пишет MWM.

Замначальника факультета Генерального штаба вооруженных сил белорусской Военной академии полковник Андрей Богодель 28 декабря в эфире канала СТВ заявил, что размещение в республике этого комплекса является посылом Западу о готовности Белоруссии защищать себя.

«Здесь «Орешник», да, это не оружие, которым мы хотим напасть, например, на ту же самую Британию, Германию. Но это посыл туда, что мы наш мир будем охранять таким вот образом», — сказал он в эфире канала СТВ.

Что известно об «Орешнике»?

Комплекс «Орешник» является новейшей российской баллистической ракетой средней дальности (БРСД).

Его первое применение в боевых условиях в безъядерном гиперзвуковом оснащении состоялось 21 ноября 2024 года, когда ВС РФ нанесли удар по одному из крупнейших предприятий украинского ВПК в Днепре. Эта атака стала ответом на удары украинской армии западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

На данный момент «Орешник» является единственной БРСД, состоящей на вооружении российской армии . По данным портала «Объясняем.рф», максимальная дальность ракеты составляет до 5500 км, скорость — до 10 Махов (примерно 12,4 тыс. км/ч, или около 3 км/с), а масса боевой части может достигать 1,5 т. В ядерном оснащении комплекс способен нести заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, что эквивалентно 45 взрывам в Хиросиме.

Перехват ракеты возможен только на начальном участке траектории, поэтому пуски осуществляются с полигона Капустин Яр в Астраханской области. На завершающем этапе полета, когда боевые блоки выходят на максимальные скорости, перехватить их невозможно.

4 ноября президент России Владимир Путин сообщил о постановке комплекса «Орешник» на боевое дежурство и начале его серийного производства . 28 ноября на саммите ОДКБ Путин заявил, что ракета способна поражать хорошо защищенные и заглубленные объекты, при этом температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов Цельсия.

По его словам, массированное применение таких ракет по своей мощности сопоставимо с использованием ядерного оружия, а головная часть комплекса может нести десятки самонаводящихся боевых блоков, развивающих скорость до 10 Махов.