В Подмосковье более 100 тысяч человек остались без света в преддверии Нового года

SHOT: более 100 тысяч человек остались без света в Раменском

В подмосковном городе Раменское произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным канала, в результате аварии 100 тысяч человек остались без света. Также на улицах не работают светофоры и фонари, следует из материала.

Администрация Раменского городского округа в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что на питающем центре в Донино зафиксировали выгорание шины.

«В данный момент производится переключение потребителей на резервные источники питания (там, где это технически возможно). Оставшиеся участки сетей будут выведены в ремонт. Ориентировочное время завершения работ 2 часа», — говорится в сообщении.

27 декабря частичное отключение света и отопления произошло во Владивостоке в связи с аварией на электросетях. По данным прокуратуры, в результате без электричества и теплоснабжения остались более 12 тыс. жителей.

Ранее более 10 тысяч человек в Кемеровской области остались без света.