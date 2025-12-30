Размер шрифта
Захарова обменялась подарками с сестрой Ким Чен Ына

Захарова получила от Ким Ё Чжон вазу, а в ответ подарила картину Сафронова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обменялась подарками с сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон (на фото). Об этом дипломат рассказала в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства отметила, что посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль передал ей вазу от Ким Ё Чжон в качестве подарка на Новый год. Дипломат узнала о презенте накануне вечером, в связи с чем решила обратиться к художнику Никасу Сафронову, который за ночь написал портрет сестры лидера КНДР сангиной.

«Фотографию выбирали вместе. Будучи не знакомыми с товарищем Ким Ё Чжон лично, мы с Никасом подумали, что на этом фото запечатлены важнейшие, на первый взгляд несовместимые качества: нежность и женственность с силой и решительностью», — написала Захарова.

В октябре глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и Северной Кореи за последнее время получили мощный импульс в развитии договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух государств.

Ранее Захарова показала подарок Путина.

