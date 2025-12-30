Брянский губернатор сообщил об атаке ВСУ по селу Курковичи

Губернатор Богомаз сообщил о пострадавшем из-за атаки ВСУ в Курковичах

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной атаке украинских дронов на населенный пункт в Стародубском муниципальном округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Курковичи», — рассказал губернатор.

По данным главы региона, украинский дрон нанес удар по движущемуся гражданскому автомобилю, в результате чего пострадал житель села. У него легкие осколочные ранения. Медики оперативно оказали помощь мужчине.

Днем 30 декабря Богомаз сообщал, что российские ПВО уничтожили над регионом 20 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ.

28 декабря в Суземском районе беспилотник атаковал автогрейдер, расчищающий дорогу от снега. Водитель не пострадал, уточнял губернатор Брянской области.

Также 28 декабря житель поселка Погар получил ранение после атаки беспилотника-камикадзе.

Ранее в Белгороде при атаке дрона был ранен пятимесячный ребенок.