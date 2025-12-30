«Хочу отдохнуть»: Зеленский заявил о готовности уйти в отставку после окончания конфликта

Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента после завершения конфликта. Он также признал, что Украина не сможет победить без дальнейшей поддержки США и заявил о взаимном недоверии между ним и Владимиром Путиным. Кроме того, отвечая на вопрос о коррупции, он сослался на фокус на войне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что готов уйти с поста президента Украины после окончания конфликта.

«Да», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос вопрос ведущего Брета Байера.

Зеленский добавил, что после этого он хотел бы «отдохнуть».

«Я не знаю. Правда, не знаю. Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» — сказал он.

О Путине

Зеленский также заявил, что осознает к себе недоверие со стороны президента России Владимира Путина.

«Он не доверяет мне. Это понятно», — сказал украинский президента.

При этом отвечая на другой вопрос ведущего, украинский лидер сам заявил, что не доверяет президенту России.

«Я не доверяю Путину. И он не хочет успеха для Украины <...> он не хочет — он может это сказать. Я верю, что он может сказать такие слова [об успехе для Украины] президенту Трампу <...> но это неправда», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что «Россия будет помогать» в восстановлении Украины и хочет, чтобы «Украина добилась успеха», — это пообещал ему Путин в ходе последнего телефонного разговора.

Зеленский утверждает, что Путин «на самом деле, он не хочет, чтобы президент Трамп усиливал давление с помощью санкций».

О коррупции на Украине

Отвечая на вопрос о коррупции на Украине, Зеленский заявил, что все его внимание сосредоточено на вооруженном конфликте с Россией .

«Послушайте, я сфокусирован на войне», — заявил он.

Украинский лидер подчеркнул, что антикоррупционные органы страны якобы беспрепятственно выполняют свою работу, и никто не вмешивается в их деятельность.

«Неважно, кто это человек, близок он нам или нет, знаем мы его или нет, или не знаем его вовсе. Я имею в виду, что они (антикоррупционные органы. — «Газета.Ru») должны выполнять свою работу», — сказал Зеленский.

Вместе с тем, он добавил, что в военное время «не все процессы могут осуществляться идеально» и исключительно в соответствии с мирными процедурами.

Надежда на США

Украина не сможет в победить в конфликте с Россией без дальнейшей поддержки со стороны США, признал Зеленский.

«Можем ли мы победить без американской поддержки? Нет. Без поддержки США мы не сможем защитить небо, даже сейчас это очень сложно», — сказал он.

По словам Зеленского, Россия использует «тысячи дронов и ракет».

«Американские ракеты противовоздушной обороны очень помогают. На поле боя мы используем артиллерию и снаряды, которые покупаем в Америке. Без этого мы не победим», — сказал Зеленский.

Территориальный вопрос

В интервью Зеленский также высказал мнение по вопросу статуса Донбасса, который он сам ранее предлагал вынести на референдум. Он заявил, что в случае его проведения, украинцы не поддержат вывод ВСУ из региона.

«Это будет большим риском для Украины. Это неприемлемо для страны. И я считаю, что референдум не принесет положительных результатов», — заявил он.

Зеленский добавил, что после подписания соглашения с США будет глупо проводить референдум, «зная, что он провалится».

«Я думаю, что компромисс заключается в том, что если мы создадим свободную экономическую зону, то нам придется отойти на несколько километров назад. Это означает, что Россия должна сделать небольшие шаги назад на несколько километров. Эта свободная экономическая зона будет иметь особые правила. Что-то вроде этого референдума — это способ принять или не принять ее, — сказал Зеленский.

Перспективы Зеленского

Экс-депутат Рады Владимир Олейник в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Зеленский после завершения конфликта «отдохнет» в тюрьме.

«За все то, что он сделал, он будет отдыхать, но пребывая на пожизненном сроке. Другого я не вижу варианта, потому что никто ему не даст спокойно на этой земле осваивать украденные деньги», — сказал он.

По словам Олейника, не исключен вариант и ликвидации Зеленского, так как он располагает данными о коррупционных схемах на Украине.

«Откаты получали и (экс-премьер Британии. – «Газета.Ru») Борис Джонсон, и королевская семья. Они не любят, когда люди владеют такой информацией и находятся на свободе», — заключил экс-депутат.

В свою очередь американское издание The American Conservative написало, что требования президента Украины могут привести к срыву мирных переговоров.

«Претенциозные требования Зеленского, если они будут удовлетворены, могут обречь переговоры на провал. Сильные американские гарантии безопасности для Украины не будут выглядеть убедительно и вызовут серьезные политические и геополитические проблемы для администрации Трампа. Москва может продолжить войну, чтобы предотвратить военное партнерство между США и Украиной, а сторонники Трампа из движения MAGA не будут рады, если США вступят в еще один запутанный союз с далекой страной», — отмечает издание.