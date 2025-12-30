Из 153-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировало порядка 70% личного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского пленного Сергея Момота.

«Были конкретно вот такие же, как я. <...> Процентов 70 сейчас в 153-й [бригаде], насколько я знаю, уже в СОЧ (самовольное оставление части — «Газета.Ru»). То, что в 155-й творилось, где две тысячи СОЧ, практически то же самое творилось и в 153-й. Просто об этом никто не говорит», — сказал военнопленный.

25 декабря в силовых структурах заявили, что почти вся 155-я отдельная механизированная бригада украинской армии дезертировала с позиций. Где именно она оставила позиции, не уточнялось. При этом источник добавил, что украинское командование «продолжало плодить нежизнеспособные организмы».

27 декабря стало известно, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из ВСУ в 2025 году. С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Ранее военный ВСУ пять месяцев дожидался ротации, пока не сдался в плен ВС России.