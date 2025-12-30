Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Зеленский: я готов к встрече с Путиным в любом формате
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга для журналистов заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным», — цитирует издание главу Украины.

По словам Зеленского, Украина и США ведут ежедневные интенсивные консультации по согласованию положений мирного плана. Он уточнил, что рабочая группа под руководством главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова находится в постоянном телефонном контакте с командой президента США Дональда Трампа.

Кроме того, президент США заявил, что для Украины «будет полезно», если глава Белого дома приедет туда с визитом. По словам украинского лидера, это даст возможность «рассчитывать на прекращение огня».

29 декабря Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине западные вооруженные силы. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что считает недопустимым размещение иностранного воинского контингента на украинской территории.

28 декабря Трамп встретился с Зеленским во Флориде. Переговоры продлились более двух с половиной часов, Трамп назвал встречу «замечательной», а Зеленский сообщил, что мирный план согласован на 90%. При этом украинский лидер отметил, что вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС все еще остаются неразрешенными.

Ранее в Госдуме связали атаку на резиденцию Путина с попыткой Киева сорвать переговоры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538387_rnd_3",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+