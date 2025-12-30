Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Звезда «Молчания ягнят» отметил 50-летие трезвой жизни

Актер Хопкинс призвал поклонников отказаться от алкоголя
KPA/Global Look Press

Голливудский актер Энтони Хопкинс отметил 50-летие трезвой жизни. Обращение к поклонникам он опубликовал в социальных сетях.

По словам Хопкинса, 50 лет назад увлечение алкоголем едва не стоило ему жизни, поэтому он не рекомендует злоупотреблять алкогольными напитками даже на праздники.

«В какой-то момент я понял, что слишком уж веселился. Это называлось алкоголизмом», — сказал он.

88-летний актер призвал поклонников отказаться от алкоголя и выбирать жизнь.

«Скоро мне исполнится 88, так что, может быть, я сделал правильный выбор. С Новым годом и счастливой жизни!» — пожелал Хопкинс.

В ноябре актер Джош Бролин рассказал, что не притрагивался к алкоголю уже 12 лет. Страдавший от алкоголизма Бролин признался, что достиг дна в 2013 году, когда однажды ночью звезда «Дюны» и «Орудий» получил ножевое ранение от незнакомца, требовавшего от артиста сигарет и денег.

Ранее бездомной звезде Nickelodeon помог бывший коллега по сериалу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538291_rnd_8",
    "video_id": "record::5ef0ec06-8ed7-44bb-b464-434e0622fbc8"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+