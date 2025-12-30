Звезда «Молчания ягнят» отметил 50-летие трезвой жизни

Голливудский актер Энтони Хопкинс отметил 50-летие трезвой жизни. Обращение к поклонникам он опубликовал в социальных сетях.

По словам Хопкинса, 50 лет назад увлечение алкоголем едва не стоило ему жизни, поэтому он не рекомендует злоупотреблять алкогольными напитками даже на праздники.

«В какой-то момент я понял, что слишком уж веселился. Это называлось алкоголизмом», — сказал он.

88-летний актер призвал поклонников отказаться от алкоголя и выбирать жизнь.

«Скоро мне исполнится 88, так что, может быть, я сделал правильный выбор. С Новым годом и счастливой жизни!» — пожелал Хопкинс.

В ноябре актер Джош Бролин рассказал, что не притрагивался к алкоголю уже 12 лет. Страдавший от алкоголизма Бролин признался, что достиг дна в 2013 году, когда однажды ночью звезда «Дюны» и «Орудий» получил ножевое ранение от незнакомца, требовавшего от артиста сигарет и денег.

Ранее бездомной звезде Nickelodeon помог бывший коллега по сериалу.