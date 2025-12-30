Ученые предупредили об опасности прослушивания музыки за рулем

Для многих водителей музыка — привычная часть поездки: плейлисты включают для настроения, борьбы с усталостью или стресса в пробках. По данным исследований, более 80% автомобилистов слушают музыку почти в каждой поездке, а молодым водителям без нее часто сложнее сосредоточиться. Однако научные данные показывают, что влияние музыки на вождение далеко не однозначно. Об этом сообщает портал The Conversation.

Обобщенные данные мета-анализов показывают, что музыка способна как помогать, так и мешать. В среднем водители, слушающие музыку, чаще демонстрируют менее стабильный контроль скорости и дистанции и попадают в большее число виртуальных аварий по сравнению с поездкой в тишине. При этом влияние на реакцию и удержание полосы остается противоречивым и зависит от условий.

Музыка также повышает уровень возбуждения и ментальную нагрузку — то есть «загруженность» мозга во время вождения. Это может создавать субъективное ощущение бодрости, но одновременно усиливает конкуренцию между восприятием дороги и обработкой звуковой информации. Усталому водителю музыка действительно может помочь сохранить бодрствование, однако эффект, как правило, сохраняется лишь 15–25 минут.

Громкость и характер музыки также играют роль. Исследования показывают, что при средней и высокой громкости водители склонны немного увеличивать скорость, тогда как тихая музыка чаще ассоциируется с более спокойной манерой езды. Темп композиций сам по себе не всегда является решающим фактором, но агрессивные и высокоэмоциональные треки могут повышать склонность к риску у части водителей.

Важным оказался и фактор выбора. Музыка, подобранная самим водителем, как правило, меньше отвлекает и помогает регулировать эмоциональное состояние. Напротив, навязанное или неприятное музыкальное сопровождение чаще приводит к ошибкам, ухудшению концентрации и росту числа нарушений.

Наиболее уязвимой группой оказались неопытные водители. Исследования показывают, что у них музыка заметно сильнее повышает ментальную нагрузку, ухудшает обнаружение опасностей и увеличивает склонность к превышению скорости. Особенно выражен этот эффект при прослушивании энергичных и «радостных» композиций. У опытных водителей подобного роста риска, как правило, не наблюдается.

Авторы исследований сходятся во мнении, что универсального запрета на музыку за рулем не существует. Однако они рекомендуют учитывать стаж вождения и дорожную ситуацию. Для большинства водителей наименее рискованным вариантом остаются знакомые композиции, умеренная громкость и спокойные жанры. Новичкам же в сложных условиях — плотном трафике, плохой погоде или на незнакомых маршрутах — специалисты советуют снижать громкость или вовсе отключать музыку, чтобы уменьшить нагрузку на внимание.

Ранее ученых удивило мощное воздействие текстов песен на психику.