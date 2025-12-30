Директор «Ленинграда» ответил активистам, которые жалуются на мат в песнях Шнурова

Организатора концерта группы «Ленинград» в Уфе оштрафовали за мат после обращения активиста Вячеслава Тетерина. Концертный директор Сергея Шнурова и «Ленинграда» Табриз Шахиди заявил «Газете.Ru», что все выступления группы имеют ограничение по возрасту 18+, и назвал подобные жалобы «ханжеством».

«Первое и самое важное — это то, что все наши концерты имеют возрастную категорию 18+. То есть это категория граждан, которая по закону имеет право находиться на концертах для взрослых: думающих, осознанных, воспитанных хорошей музыкой. Про хорошую музыку отмечу отдельно. Второе и не менее важное: 8, 10 тысяч, 16 или 50 тысяч (в зависимости от вместительности площадки) человек, купивших билеты и с удовольствием хором поющих на концертах Шнурова, для нас важнее одного пустосвята. Ханжество — не порок, но уже и не модно вовсе», — сказал он.

Тетерин также заявил, что на концерты «Ленинграда» ходит молодежь, которая «не приучена к хорошему». Шахиди, комментируя это заявление, подчеркнул, что Шнуров и его группа — пример мастерства и честного отношения к своей профессии.

«И о хорошей музыке: вкус, очевидно, понятие растяжимое, неоднозначное (первый скрипичный Мендельсона или Интермеццо Брамса вы, святоши, не напоете и точно не сыграете), но Шнуров и «Ленинград» (и таких музыкантов в России, пожалуй, меньше, чем пальцев на одной руке) является примером безупречного мастера популярных песенных словоформ, всегда исключительно «живого» концертного исполнения большим составом музыкантов (не квартетом с «кликом» в ушах и синтезированными звуками аранжировки) и уж точно самого честного отношения к своей профессии», — добавил он.

30 декабря телеканал UTV сообщил, что мировой суд Советского района Уфы принял решение оштрафовать организатора концерта группы Ленинград, который прошел в городе 16 октября, на четыре тысячи рублей за мат, звучавший на выступлении. Уточнялось, что иск подал один из членов «сообщества многодетных родителей Москвы» Вячеслав Тетерин, возмущенный количеством нецензурной брани в песнях группы. В беседе с телеканалом Тетерин заявил, что молодежь ходит на концерты «Ленинграда», потому что «не приучена к хорошему», и он ее за это не винит.

6 ноября в Новосибирске Кировский районный суд отменил штраф в размере 40 тыс. рублей компании «Ф икс 9» — организатору концерта группы «Ленинград». В этом городе активисты не смогли доказать вину организатора.

Ранее «Ленинград» объявил тур по России и Казахстану, проигнорировав Петербург.