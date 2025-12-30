Размер шрифта
Зеленский заявил о готовности Украины принять Трампа в любой момент

Alex Brandon/AP

Украина готова к визиту президента США Дональда Трампа в любой момент, это будет свидетельствовать о возможности прекращения огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, «будет полезно», если Трамп сможет обратиться к Верховной раде.

«Если президент США Трамп прилетит на Украину, и желательно, чтобы он прилетел на самолете не в Польшу, а на Украину, то это будет говорить о том, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня», — сказал Зеленский.

На Украине будут рады видеть американского президента, заверил он. Киев готов принять визит в любой момент, когда для этого появятся все возможности, подчеркнул Зеленский.

27 декабря Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что президенту США Дональду Трампу стоило бы лично посетить республику, чтобы продемонстрировать преимущества изложенного им мирного плана по урегулированию конфликта с Россией.

Ранее в Совфеде заявили, что Зеленский подписал себе приговор.

