В Раменском назвали причину отключения света в домах

Администрация Раменского пообещала вернуть свет в дома жителей через два часа

Отключение света в Раменском муниципальном округе произошло в результате выгорания электротехнической шины на питающем центре в Донино. Об этом сообщила администрация муниципалитета в Telegram-канале.

«Специалисты «Мособлэнерго» уже приступили к восстановительным работам. Ориентировочное время завершения работ 2 часа», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковном городе Раменское произошло аварийное отключение электричества. По его данным, в результате 100 тысяч человек остались без света. Также на улицах не работали светофоры и фонари.

27 декабря частичное отключение света и отопления произошло во Владивостоке в связи с аварией на электросетях. По данным прокуратуры, в результате без электричества и теплоснабжения остались более 12 тыс. жителей.

Ранее более 10 тысяч человек в Кемеровской области остались без света.