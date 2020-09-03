Володин: ситуация вокруг Навального – спланированная акция против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал происходящее вокруг ситуации с отравлением блогера Алексея Навального спланированной акцией.

«Происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны», — заявил он.

Также политик выразил мнение, что Евросоюзу и странам-членам НАТО не нравится, что российская экономика «с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы», а также то, что у России есть своя позиция, которую она готова отстаивать.

Кроме того, Володин напомнил, что ситуация вокруг Навального происходит на фоне протестов в Белоруссии, у которой с Россией Союзный договор.

«Белоруссия – член ОДКБ. Ряд европейских стран попытался вмешаться в ее внутренние дела, и им важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства», — добавил он.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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