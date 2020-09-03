Лукашенко намерен произвести кадровые перестановки в руководстве Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко планирует в ближайшее время осуществить кадровые перестановки в руководстве страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ближайшее время президент примет кадровые решения», — сказал президент Белоруссии.

Предполагается, что назначения будут проведены уже в четверг, 3 сентября.

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