В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом сообщает ABC со ссылкой на рабочий вариант документа.

В ведомстве считают, что российская компания дезинформации нацелена на изменение хода выборов в Соединенных штатах, которые должны пройти 3 ноября.

Однако, по информации телекомпании, этот доклад не был отправлен властям американских городов и штатов, как планировалось ранее.

Ранее специальный комитет сената США опубликовал отчет, в котором говорится, что российский президент Владимир Путин якобы поручил взломать сервера Демократической партии во время президентской кампании в стране в 2016 году.

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