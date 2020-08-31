В Белоруссии не видят возможности переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок заявил, что власть не намерена вести диалог с оппозицией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что разговор может идти только с инициативными группами.

По его мнению, радикально настроенные против Лукашенко граждане составляют треть от всего населения Белоруссии. Он также отметил, что людей разгорячили.

Об этом Латышенок сказал во время своего выхода к протестующим, которые собрались около оцепления у Дворца независимости в Минске.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.