Стали известны подробности госпитализации президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован после того, как сломал руку после того, как неудачно встал с кресла во время просмотра новостей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Йиржи Овчачека.

«Господин президент вечером смотрел новости по телевизору, а по окончании, при попытке встать, не воспользовался своей тростью или помощью охраны, споткнулся и сломал правую руку», — сказал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Земан был доставлен в Центральный военный госпиталь Праги из-за травмы руки. В настоящее время он готовится к операции.

Как отмечает агентство, 70-летний чешский президент ранее жаловался на болезни ног. Кроме того, у политика в 2019 году была обнаружена склонность к низкому артериальному давлению и обезвоживанию из-за того, что за последние два года он похудел на 20 кг.

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