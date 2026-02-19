Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Подсчитан ущерб «Калашникову» от аферы победителя «Танцев со звездами»

РИА Новости: «Калашников» потерял от аферы с деталями более 35 млн рублей
Арам Нерсесян/РИА Новости

Ущерб по уголовному делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей, одним из фигурантов которого является директор «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, превышает 35 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, компания «Интертехника» поставила концерну полуфабрикаты для боеприпасов, которые заведомо не отвечали техническим требованиям госконтракта. Кроме Леденева обвиняемыми по делу проходят руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель «Интертехники» Алексей Морохов, а также экс-директор компании Юрий Чернышев. Всем им вменяется мошенничество. Морохов также обвиняется в контрабанде огнестрельного оружия или его составляющих и невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

Леденев на данный момент находится под подпиской о невыезде, Морохов — в СИЗО, а Чернышеву избран запрет определенных действий.

Леденев — спортсмен и предприниматель, в 2010 году он становился победителем шоу «Танцы со звездами». Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. В чем именно его подозревают — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились новые подробности в деле экс-директора по закупкам «Калашникова».
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!