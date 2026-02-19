Семиклассник напал с ножом на сверстника в школе в Пермском крае

Семиклассник напал с ножом на сверстника в одной из школ Пермского края. Подросток получил тяжелые ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

Как уточнил глава региона, инцидент произошел в школе №1 города Александровск. Пострадавшего мальчика, по словам Махонина, в настоящее время эвакуируют в Березники.

«Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург», — говорится в сообщении губернатора.

Одноклассникам пострадавшего мальчика оказывают психологическую помощь. На месте нападения работают правоохранители.

Накануне сообщалось, что в Татарстане произошел похожий случай — школьник напал на одноклассника с ножом. Инцидент произошел еще 23 января в одной из челнинских школ, однако известно о нем стало только сейчас. Установлено, что еще прошлой осенью между подростками, которые занимались в одной спортивной секции, сложились неприязненные отношения.

В январе один из них пришел в тот день на уроки с ножом в рюкзаке. Все закончилось дракой, которую остановил сотрудник образовательного учреждения, в результате обошлось без пострадавших.

Ранее подросток из Свердловской области пришел в школу с пистолетом и ножами.