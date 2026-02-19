Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Семиклассник напал с ножом на сверстника в школе в Пермском крае

Махонин: в Александровске семиклассник тяжело ранил ножом сверстника в школе
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Семиклассник напал с ножом на сверстника в одной из школ Пермского края. Подросток получил тяжелые ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

Как уточнил глава региона, инцидент произошел в школе №1 города Александровск. Пострадавшего мальчика, по словам Махонина, в настоящее время эвакуируют в Березники.

«Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и торакальный хирург», — говорится в сообщении губернатора.

Одноклассникам пострадавшего мальчика оказывают психологическую помощь. На месте нападения работают правоохранители.

Накануне сообщалось, что в Татарстане произошел похожий случай — школьник напал на одноклассника с ножом. Инцидент произошел еще 23 января в одной из челнинских школ, однако известно о нем стало только сейчас. Установлено, что еще прошлой осенью между подростками, которые занимались в одной спортивной секции, сложились неприязненные отношения.

В январе один из них пришел в тот день на уроки с ножом в рюкзаке. Все закончилось дракой, которую остановил сотрудник образовательного учреждения, в результате обошлось без пострадавших.

Ранее подросток из Свердловской области пришел в школу с пистолетом и ножами.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!